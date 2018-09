Droga: un arresto a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 29 SET - Dopo aver tenuto d'occhio un cittadino albanese di 50 anni che passava la giornata fra i locali del centro, facendo acquisti in negozi prestigiosi, la polizia ha sequestrato in casa dell'uomo a Bolzano 11.600 euro e un etto di cocaina. Nel monolocale in piazza Dodiciville sono stati trovati inoltre un chilogrammo di sostanza da taglio e bilancini di precisione. I soldi in contanti erano occultati in varie parti della sua stanza da letto.

Pur essendo residente a Trento, l'uomo disponeva di un monolocale in zona Dodiciville e aveva frequenti contatti con alcuni pregiudicati per traffico di droga.

L'uomo dopo pedinamenti ed osservazioni era stato fermato ieri. A seguito della specifica richiesta sul motivo della sua presenza nel capoluogo, asseriva di essere di passaggio a Bolzano, in quanto residente nel Trentino. A questo punto il personale dell'unità specializzata antidroga della squadra mobile della Questura di Bolzano ha effettuato i controlli che hanno portato l'uomo incensurato in carcere