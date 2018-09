Questore,alto senso civico in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 28 SET - "Il senso civico in Alto Adige è molto alto e deriva dalle sue tradizione e dalla sua storia. Il rispetto per la legalità e la solidarietà è oltre la media". Lo ha detto il questore uscente di Bolzano Giuseppe Racca che, dopo 45 anni di servizio in 14 città d'Italia, va in pensione. Come ha ribadito Racca, durante la sua presenza a Bolzano "grazie alla collaborazione della cittadinanza e delle istituzioni la situazione della sicurezza pubblica è ulteriormente migliorata". Secondo il questore "una società con zero reati è un'utopia, ma possiamo tutti impegnarci con la prevenzione ad avvicinarci il più possibile a tale risultato".

Un appello particolare è stato rivolto a genitori, scuole ed istituzioni a puntare ancora di più sulla prevenzione per i giovani, ovvero droghe, alcool e i pericoli di internet.