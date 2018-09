In Trentino 1.471 richiedenti asilo

(ANSA) - TRENTO, 28 SET - Secondo i dati del Cinformi, alla data del 13 settembre 2018 i richiedenti protezione internazionale accolti in Trentino erano 1.471, la maggior parte delle quali concentrate a Trento (673) e Rovereto (195).

I residenti stranieri nella provincia di Trento a fine 2017 erano quasi 46.000, l'8% del totale della popolazione trentina, percentuale vicina a quella registrata a livello nazionale (8,3) e regionale (8,8%). I dati sono stati illustrati oggi durante il focus su 'L'accoglienza profughi in trentino' organizzato dalla Uil in collaborazione con Cinformi. Le previsioni per i prossimi mesi stimano le presenze dei richiedenti asilo in costante calo: saranno 1.460 a fine settembre, 1.435 a fine ottobre, 1.410 a fine novembre e 1.385 a fine dicembre. I dati degli ultimi due anni confermano un calo degli arrivi:nel 2017 la media giornaliera era di 85, con 60 che ogni mese lasciavano le strutture provinciali. Nel 2018 il dato medio - disponibile fino ad agosto - si riduce: 17 arrivi al mese e 39 partenze.