Cooperative: presentata biografia di Pierluigi Angeli

(ANSA) - TRENTO, 28 SET - Presentato nella sala della Cooperazione di Trento il libro "Pierluigi Angeli. Ponte tra politica e cooperazione", biografia curata da una ventina di autori fra giornalisti, intellettuali, operatori, docenti e storici.

L'opera, edita da Uct, è "un giusto omaggio a una figura di primo piano per la nostra comunità e non solo", ha detto la presidente della Federazione trentina della cooperazione, Marina Mattarei. "Pensare a Pierluigi Angeli - ha aggiunto - è ripensare anche a momenti significativi della storia della Cooperazione trentina. Con lui al timone la Federazione, nel novembre del 1995, aveva festeggiato il suo primo centenario".

"Pierluigi Angeli - ha sottolineato il direttore di Uct Edizioni, Sergio Bernardi - ha portato i metodi e le strutture organizzative ed economiche della realtà politica nella cooperazione e i principi, i valori e i contenuti della cooperazione nella politica. E' stato il ponte tra due mondi così diversi, che però non potrebbero esistere uno senza l'altro".