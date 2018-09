Università Trento, il Cibio diventa Dipartimento

(ANSA) - TRENTO, 27 SET - Da lunedì 1 ottobre l'Università di Trento avrà un dipartimento in più, il Dipartimento Cibio. Il centro infatti diventerà una struttura dipartimentale che nel nome conserverà l'acronimo Cibio e si aggiungerà agli altri dieci dipartimenti dell'ateneo trentino.

La costituzione del nuovo Dipartimento è stata deliberata dal Senato accademico nei giorni scorsi e ratificata oggi con il parere positivo espresso dal Consiglio di amministrazione. A decidere di trasformare il Centro in Dipartimento, il raggiungimento dei criteri di base previsti dalla Riforma per quanto riguarda la disponibilità di risorse, locali e persone. A guidare il nuovo dipartimento è stato eletto il professor Alessandro Quattrone, già direttore del Centro. Il suo mandato, ottenuto all'unanimità (i votanti sono stati 43 su 50 aventi diritto), durerà tre anni e sarà rinnovabile per una volta.