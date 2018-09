Prevenzione terremoti, Trentino in piazza

(ANSA) - TRENTO, 27 SET - A Trento, Rovereto e Riva del Garda si terranno il 30 settembre iniziative di sensibilizzazione sulla pericolosità dei terremoti in occasione della prima 'Giornata nazionale della prevenzione sismica'.

Grazie all'adesione dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Trento, ci saranno stand a Trento (via Oss Mazzurana), Rovereto (piazza Urban City, via Rosmini) e Riva del Garda (piazza Cavour), con la collaborazione dei comuni coinvolti. Un gruppo di ingegneri esperti in materia sarà a disposizione, dalle ore 10 alle 17, per rispondere alle domande dei cittadini sui fattori di rischio sismico, le situazioni da tenere sotto controllo e le agevolazioni finanziarie previste da 'Sisma bonus' ed 'Eco Bonus' per il sostegno di interventi edilizi migliorativi. Le iniziative proseguono con "Diamoci una scossa": per tutto il mese di novembre sarà possibile prenotare una visita gratuita con un tecnico che fornirà le prime informazioni sul rischio sismico di specifici edifici e sugli interventi per ridurlo.