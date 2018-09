È Ossana il borgo più green d'Italia

(ANSA) - ROMA, 27 SET - Cielo stellato, energie pulite, turismo responsabile, raccolta differenziata, agricoltura biologica, comunicazione originale. Un traguardo particolarmente significativo per Ossana, paese di appena 844 abitanti: il comune dell'alta Val di Sole (Trento) è stato premiato come "borgo più green d'Italia" dalla rivista di turismo Weekend Premium.

Sei le peculiarità che hanno portato la giuria a scegliere proprio il borgo dell'Alta Val di Sole tra le centinaia in gara.

Ossana è l'unico Comune italiano ad aver ricevuto la certificazione di "Cielo più bello d'Italia" nel 2017 da parte dell'associazione Astronomitaly, che riunisce gli appassionati di osservazioni di stelle e pianeti. Di peso anche l'importante investimento nelle energie rinnovabili - tre centrali idroelettriche generano più energia di quella necessaria al consumo locale - la raccolta differenziata (che raggiunge il 73% dei rifiuti prodotti) e dalle attività agricole sostenibili.

Inoltre 50% delle aziende agricole sono biologiche.