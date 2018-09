Bus contro caserma pompieri Termeno

(ANSA) - BOLZANO, 27 SET - Insolito incidente questa mattina a Termeno. Un bus di linea, pieno di studenti e pendolari, in retromarcia, a bassa velocità, è finito contro la caserma dei vigili del fuoco. Quattro passeggeri sono rimasti feriti in modo non grave. I vigili del fuoco sono usciti dalla caserma e hanno prestato i primi soccorsi. Sul posto sono anche intervenuti quattro ambulanze della Croce Bianca ed i carabinieri. Il pullman ha danneggiato il giro scale dell'edificio che ospita anche alcune associazioni, come la cappella musicale, del paesino dell'Oltradige.