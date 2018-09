Bambino investito a Egna, è grave

(ANSA) - BOLZANO, 27 SET - Giornata di intenso lavoro per l'elisoccorso in Alto Adige. Nel primo pomeriggio un bambino di 11 anni è stato investito da un automobile in via Bolzano ad Egna. In gravi condizioni è stato ricoverato all'ospedale di Bolzano dal Pelikan 1. Stessa diagnosi per un uomo che in tarda mattinata è caduto da un albero a Collepietra, anche per lui l'intervento dell'elisoccorso.