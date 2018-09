"Accordo per A22 entro fine novembre"

(ANSA) - BOLZANO, 27 SET - Durante un incontro a Roma tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e i governatori di Alto Adige, Trentino, Veneto e Friuli-Venezia Giulia si è discusso della concessione dell'autostrada del Brennero e si è trovato l'assenso su alcuni aspetti dell'accordo interistituzionale indicati dalla Commissione europea nel corso dell'ultimo incontro a Bruxelles, nel quale era stata manifestata una condivisione di massima. "È stata quindi ribadita la condivisione e la volontà politica di sottoscrivere tale accordo entro il 30 novembre 2018, rispettando in tal modo la data prevista dal decreto Milleproroghe", informa il governatore altoatesino Arno Kompatscher.

"Si tratta di un passaggio fondamentale - afferma il presidente della Provincia di Bolzano - per finalizzare l'accordo stesso e poter quindi garantire l'ottenimento della concessione autostradale a favore di una società pubblica del territorio, presupposto fondamentale per assicurare anche in futuro una gestione sicura ed efficiente".