Pompieri recuperano grosso nido di vespe

(ANSA) - BOLZANO, 26 SET - Il vigili del fuoco del Corpo permanente sono intervenuti presso la caserma degli alpini di via Vittorio Veneto per recuperare un nido di vespe di grosse dimensioni. Considerata la particolarità dell'esemplare, la squadra ha portato il nido nella caserma del corpo permanente per esporlo presso l'aula istruzione ed utilizzarlo per attività didattiche.