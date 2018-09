Gmm, scuola per insegnanti in Benin

(ANSA) - BOLZANO, 26 SET - Sono prossimi a partire, a Natitingou (Nord Benin), i lavori per la costruzione di una scuola di formazione ed aggiornamento dei docenti. Il progetto viene sostenuto dal Gruppo Missionario "Un pozzo per la vita" Merano anche con il contributo della Provincia di Bolzano.

La scuola, avviata nel 2013 dalla diocesi di Natitingou per assicurare una formazione a tutti gli insegnanti delle scuole diocesane, ha già offerto corsi ed attività di aggiornamento a 160 docenti, circa 40 ogni anno. Con questo progetto, si intende, ora, mettere a disposizione della scuola una nuova sede con spazi adeguati: un edificio con due aule, una sala polivalente e servizi igienici ed il blocco amministrativo con uffici e sala professori. Il progetto, che comporta una spesa di circa 130mila euro, è sostenuto dalla Provincia di Bolzano con un contributo di 74mila euro.