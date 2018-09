Euregio nel 2019 punta sulla mobilità

(ANSA) - BOLZANO, 26 SET - Bollettino meteo dell'Euregio, piano strategico per la mobilità ciclistica, istituzionalizzazione delle giornate della mobilità, carta geografica dell'Euregio per le scuole: sono questi i punti principali del programma di lavoro 2019 approvati dai presidenti delle tre regioni dell'Euregio nel corso della seduta della giunta del Gect svoltasi a Castel Tirolo.

"Al di là dei tanti progetti dedicati a giovani, cultura e ricerca - ha spiegato il presidente dell'Euregio e della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher - l'Euregio è diventata un'entità politica con un suo ruolo ben definito. La nostra forza è l'unità e abbiamo dimostrato che uniti siamo più forti e riusciamo a raggiungere risultati concreti".

In proposito, Kompatscher ha citato "la questione migranti: la nostra posizione condivisa ha fatto dialogare Italia e Austria, e ora il Brennero è un confine sicuro ma che non rappresenta alcun ostacolo alla circolazione di cittadini e merci".