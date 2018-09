Conferenza Corecom, marchio qualità contro fake news

(ANSA) - TRENTO, 26 SET - "Dare continuità anche nel prossimo quinquennio al sostegno riservato agli organi di informazione locale privati e ad accesso gratuito (emittenti radiotelevisive e giornali online del Trentino) attraverso gli aiuti previsti dalla legge provinciale 18 del 2016 e dai successivi regolamenti di attuazione, per favorire un giornalismo di qualità e salvaguardare l'occupazione. Ma anche modificare la stessa normativa per distinguere nettamente, con un marchio o un meccanismo premiale, chi attraverso testate giornalistiche registrate diffonde notizie verificate e garantisce così un servizio informativo di pubblico interesse e di qualità, da quanti invece fanno senza alcun titolo fanno comunicazione per altre e meno nobili ragioni economiche o di potere".

Queste le due richieste-proposte rivolte al prossimo governo della Provincia di Trento emerse dal dibattito che ha concluso la seconda conferenza provinciale sull'informazione organizzata dal Corecom dedicata quest'anno al tema delle 'fake news'.