Bene Trento e Bolzano nell'UniRankings

(ANSA) - ROMA, 26 SET - Ottime prestazioni dell'Italia nel Times Higher Education (THE) World University Rankings: l'Italia incrementa la sua rappresentanza, i principali istituti scalano tutti delle posizioni e l'Università di Bologna entra a far parte dell'elite globale delle prime 200 università nella classifica del 2019. Bene l'Università di Trento che si conferma nella fascia 251-300, mentre la Libera Università di Bolzano scende dalla fascia 301-350 a quella 351-400.

La classifica annuale definitiva, giunta al suo 15mo anno, comprende oltre 1.250 istituti di istruzione superiore in tutto il mondo, con un incremento rispetto ai 1.100 dello scorso anno, e con 86 Paesi rappresentati rispetto agli 81 dell'anno scorso.

L'Italia è presente con 43 università nella classifica del 2019, rispetto alle 40 dell'anno scorso. L'istituto italiano di punta, la Scuola Superiore Sant'Anna, guadagna due posizioni fino alla 153a, mentre la Scuola Normale Superiore di Pisa, scala 23 posizioni raggiungendo un ottimo 161o posto.