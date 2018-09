'Festival della polenta' a Storo

(ANSA) - TRENTO, 25 SET - Il 29 e 30 settembre Storo ospita la quarta edizione del 'Festival della polenta', con assaggi per strada e polente preparate al momento per il giudizio del pubblico.

Domenica la giuria di esperti, nutrizionisti e storici delle cultura a tavola, designerà la 'polenta dell'anno' fra le tante sfide all'ultima trisa, cioè il mestolo in legno con cui si 'gira' la polenta. Sabato sera, invece, presso il salone di Agri '90, la cooperativa che raccoglie, lavora e vende il prodotto di 350 ettari coltivati a granoturco, oltre che a frutti del sottobosco coinvolgendo oltre 200 coltivatori, si terrà una tavola rotonda con una decina di giovani coltivatori e agricoltori che hanno deciso di restare in montagna, creando imprese e start up. In valle del Chiese c'è ad esempio un moderno allevamento ittico dedicato anche al recupero dei salmerini alpini, a Darzo un'impresa di fragole e giovani donne laureate di Borgo Chiese gestiscono le malghe di famiglia e le mucche al pascolo.