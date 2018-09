Brennero, battuta d'arresto in Baviera

(ANSA) - BOLZANO, 25 SET - Mentre proseguono i lavori per la realizzazione del tunnel del Brennero, in Baviera cresce il fronte contro la costruzione della tratta d'accesso. I lavori per la galleria di 64 chilometri di lunghezza dovrebbero terminare nel 2025, ma in Baviera non è stato neanche fissato il percorso della linea ferroviaria potenziata, ritenuta indispensabile per poter assorbire il traffico su rotaia dopo l'entrata in funzione del tunnel.

In Baviera dopo la Csu ora anche la Spd e i Verdi hanno criticato il progetto, come scrive la Tiroler Tageszeitung. In Tirolo cresce invece la preoccupazione che il tunnel del Brennero possa diventare "una cattedrale nel deserto". "Da anni ci sono impegni concreti di Monaco e Berlino per la partecipazione a questo megaprogetto transfrontaliero", sottolinea sul giornale la vice governatrice verde Ingrid Felipe che ricorda che "tanti soldi e tanto lavoro sono già stati investiti".