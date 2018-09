Alto Adige limita seconde case

(ANSA) - BOLZANO, 25 SET - L'Alto Adige dice no alla svendita della Heimat. La giunta provinciale di Bolzano ha introdotto con la nuova legge per il territorio e paesaggio nuovi criteri per arginare il fenomeno delle seconde case nei comuni ad alta vocazione turistica. "In queste località - ha ricordato il governatore Arno Kompatscher - per i giovani del posto è diventato molto difficile trovare casa". Sono complessivamente 25 i comuni colpiti dal provvedimento, dall'Alta Badia alla Val Pusteria, dalla Val Gardena al Meranese. Per le nuove costruzioni il 100% degli appartamenti sarà riservato ai residenti.