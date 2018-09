Accordo Fbk-Dba Group per sviluppo smart city

(ANSA) - TRENTO, 25 SET - Il gruppo Dba, società italiana di ingegneria e informatica specializzata nella connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastrutture, ha siglato una partnership con la Fondazione Bruno Kessler di Trento.

Si tratta di una partnership triennale, rinnovabile, che potrà contare su una dotazione iniziale di 100.000 euro a valere su fondi strutturali europei del programma Pon Metro, dedicato allo sviluppo dell'Agenda urbana dell'Ue per la crescita intelligente, inclusiva e sostenibile delle città metropolitane.

In base all'accordo, Dba Group e Fbk metteranno in comune i migliori talenti "per sviluppare nuove soluzioni che possano dare un contributo fattivo alla crescita sostenibile delle città e una gestione più efficiente dei flussi delle persone e delle merci grazie all'uso di tecnologie all'avanguardia come l'intelligenza artificiale, il machine learning e i più avanzati sistemi per le telecomunicazioni". Tra gli ambiti di studio lo sviluppo del nuovo standard 5G.