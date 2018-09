Omicidio Merano, fermato il marito

(ANSA) - BOLZANO, 24 SET - E' Alexandra Riffeser, 34 anni, la donna uccisa nell'agriturismo di famiglia alle porte di Merano.

Per il delitto è stato fermato il marito Johannes Beutel, un cittadino austriaco di 38 anni. Allarmata dalle grida è stata la sorella, che abita nella stessa casa, a chiamare la polizia (e non il marito, come scritto in un primo momento). Quando è avvenuto l'omicidio i due bambini piccoli della coppia erano con la nonna in un'altra parte del maso.