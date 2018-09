In sciopero addetti pulizia treni e stazioni

(ANSA) - TRENTO, 24 SET - Sciopero oggi degli addetti che operano negli appalti del servizio ferroviario del gruppo Fs Italiane. Per questo motivo - informa il sindacato Filt Cgil del Trentino - non verrà garantita la pulizia di treni, stazioni e dei servizi accessori. E' il secondo sciopero dopo quello indetto in luglio.

Le principali questioni alla base della mobilitazione - sottolinea il sindacato - sono le procedure di affidamento dei lotti messi a gara con ribassi eccessivi, i continui cambi di appalto "che troppo spesso non garantiscono la continuità lavorativa ignorando le clausole sociali".

"E' doveroso - aggiunge la Filt del Trentino - che anche la politica locale intervenga su Rete Ferroviaria Italiana e sulle istituzioni locali affinché i lavoratori addetti alla pulizia della stazioni possano operare in sicurezza e con tutti gli strumenti necessari".