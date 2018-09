Gdf sequestra 51mila euro al Brennero

(ANSA) - BOLZANO, 24 SET - La guardia di finanza di Vipiteno ha intercettato, presso la barriera autostradale del Brennero, un imprenditore tedesco che stava facendo ingresso in Italia, portando con sè circa 113.000 euro in contanti. L'uomo, responsabile di una società germanica che commercializza auto nuove e usate, non è stato in grado di esibire ai militari la dichiarazione prevista dalla normativa valutaria, che deve essere prodotta da chiunque entri (o esca) nel territorio nazionale trasportando denaro contante d'importo pari o superiore a 10.000 euro. I finanzieri hanno contestato la violazione, che prevede una sanzione amministrativa compresa tra il 30% e il 50% dell'importo eccedente i 10.000 euro (nel caso di specie, un cifra oscillante tra i 31.000 e i 51.000 euro).

L'esatta sanzione sarà stabilita dal ministero dell'economia e delle finanze, ma i militari hanno proceduto al sequestro amministrativo di 51.000 euro, a garanzia del credito erariale.

Sono in corso accertamenti per verificare la destinazione del denaro.