Furto in albergo Folgarida, un arresto e due denunce

(ANSA) - TRENTO, 24 SET - Tre persone sono state sorprese la scorsa notte a rubare mobili da cucina ed elettrodomestici dall'hotel Sun Valley di Dimaro Folgarida. L'intervento dei carabinieri di Malè ha portato all'arresto di un uomo e alla denuncia di altri due.

I ladri sono stati sorpresi dal proprietario dell'albergo il quale ha dato l'allarme. I militari hanno così potuto bloccare l'autore materiale del furto, un quarantenne rumeno da qualche tempo residente in val di Non, e hanno recuperato la refurtiva, per un valore di alcune migliaia di euro, che i malviventi avevano già caricato su un furgone Mercedes. I primi accertamenti dei carabinieri hanno portato all'identificazione di due dei complici dell'arrestato, che entro oggi verrà processato a Trento con rito direttissimo.