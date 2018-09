Donna uccisa a coltellate a Merano

(ANSA) - BOLZANO, 24 SET - Una donna è stata uccisa a coltellate in un appartamento a Merano. Sul posto, in via Laurin, si trovano la polizia e il magistrato di turno Igor Secco. Per il momento la dinamica e l'autore del delitto non sono noti. La vittima è una meranese di 34 anni. L'allarme, si è appreso, sarebbe stato lanciato dall'autore del delitto, che si trovava in casa con la donna e che ora viene sentito dagli inquirenti.