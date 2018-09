Col. Carenza, Bolzano molto sicura

(ANSA) - BOLZANO, 24 SET - "In Alto Adige il livello di sicurezza è molto alto. La guardia va comunque tenuta alta, puntando sulla prevenzione". Lo ha detto il nuovo comandante provinciale dei carabinieri col. Cristiano Carenza, che arriva dalla direzione dell'Unità Nazionale Europol presso il servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

Per Carenza si tratta di un ritorno in Alto Adige, visto che è cresciuto tra la val Gardena e Merano e che ha comandato la compagnia di San Candido negli anni dell'entrata in vigore di Schengen. "Ho trovato Bolzano molto cambiata, è una città in movimento, sicuramente grazie all'università. Ho notato con piacere anche l'alto numero di bolzanini che si spostano in bici", ha commentato Carenza. "Il mio predecessore, il col.

Stefano Paolucci, mi ha consegnato un comando provinciale molto professionale, che funziona come un orologio svizzero", ha aggiunto il colonnello.