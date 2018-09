Cinema: 'Il ladro di giorni', al via riprese in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 24 SET - Al via le riprese del film "Il ladro di giorni", per la regia di Guido Lombardi, già vincitore nel 2011 del Leone del futuro - Premio Venezia opera prima 'Luigi De Laurentiis' con Là-bas - Educazione criminale. Nel cast, accanto a Riccardo Scamarcio nel ruolo del protagonista, Massimo Popolizio e il piccolo Augusto Zazzaro al suo debutto per un lungometraggio.

Scritto da Guido Lombardi, Luca De Benedittis e Marco Gianfreda, il film è l'adattamento di una sceneggiatura che ha ricevuto nel 2007 il "Premio Solinas - Storie per il cinema".

"Il ladro di giorni", film on-the-road lungo tutta la penisola - dal Trentino (Trento e Riva del Garda) attraverso il Cilento (Marina di Camerota) e fino alla Puglia (Bari e Gravina) - è prodotto da Nicola Giuliano, Francesca Cima e Carlotta Calori per Indigo Film e da Gaetano Di Vaio per Bronx Film con il sostegno di Film Commission Regione Campania, Apulia Film Commission e il supporto di Trentino Film Commission.