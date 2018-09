Niente asilo bimbo malato causa no vax

(ANSA) - BOLZANO, 23 SET - Un bambino di tre anni della val Pusteria, malato di leucemia, non frequenterà l'asilo del suo paese perché alcuni compagni non sono vaccinati. Come racconta il giornale della domenica Zett di Bolzano, il piccolo è stato in cura dalla nascita e ora sta meglio, ma il suo sistema immunitario è molto debole.

A causa della presenza di alcuni bimbi non vaccinati i genitori, che preferiscono restare anonimi, hanno deciso di revocare l'iscrizione all'asilo, dopo essersi consultati con l'oncologa dell'ospedale di Brunico. "Non vogliamo accusare nessuno", dice il padre al giornale, "ma i genitori che non fanno vaccinare i loro bambini, dovrebbero sapere che il loro comportamento impedisce a nostro figlio, che ha già sofferto tanto nella vita, certe esperienze nel suo sviluppo". Il piccolo a questo punto resterà a casa con la madre.