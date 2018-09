Base jumper finisce su alberi, salvo

(ANSA) - TRENTO, 22 SET - Momenti di paura per un base jumper straniero che, dopo essersi lanciato dalla cima della Paganella, non è riuscito ad arrivare nel punto di atterraggio prestabilito ed è finito in mezzo agli alberi dopo aver aperto il paracadute.

Allertati dai suoi compagni di lancio, è intervenuto l'elisoccorso che ha individuato il base jumper ad una quota di circa 1.100 metri. Il ferito è stato raggiunto con il verricello da medico, infermiere e tecnico di elisoccorso che hanno prestato le prime cure. Alla fine il trasporto all'ospedale S.

Chiara di Trento. L'uomo ha riportati politraumi.