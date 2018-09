Trentino Sviluppo, da Pat aree produttive per 47 milioni

(ANSA) - TRENTO, 21 SET - La Provincia autonoma di Trento ha conferito a titolo gratuito le aree produttive di sua proprietà al fondo gestito da Trentino Sviluppo spa per massimizzarne la valorizzazione.

Una decisione presa dalla Giunta provinciale che dà esecuzione a quanto previsto da una delibera del giugno scorso in cui si proponeva di affidare a Trentino Sviluppo le aree di proprietà provinciale a Baselga di Pinè, Castello - Molina di Fiemme, Drena, Lavis, Rovereto, Cles, Mori, Trento, Segonzano.

Il valore totale dei terreni in questione ammonta a 47 milioni e 267.870 euro.

Attraverso la nascita di nuovi poli produttivi o lo sviluppo e l'ampliamento di quelli già operativi, la Provincia intende perciò continuare a favorire la crescita dell'economia provinciale, sottolinea la Provincia.