Tirolo, colpo contro 'mafia dei funghi'

(ANSA) - BOLZANO, 21 SET - Come ogni autunno, raccoglitori di funghi provenienti dall'Italia 'visitano' i boschi in Austria e i tabloid austriaci dedicano ampio spazio alla 'mafia dei funghi'. Un colpo contro il traffico internazionale di porcini è stato ora messo a segno dalla polizia tirolese, che ha sorpreso nella zone del Brennero quattro italiani con complessivamente 63 chili di funghi di questa pregiata specie. "Niente gulasch di funghi per 4 italiani", ironizza la polizia su Facebook, pubblicando anche una foto di tre agenti con il 'bottino'. I funghi sequestrati sono stati consegnati alla casa di riposo di Steinach, "che ha gradito il regalo", si legge. Per i quattro italiani è scattata invece la multa.