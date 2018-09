Rogo in casa a Merano, otto feriti

(ANSA) - BOLZANO, 21 SET - E' di otto feriti, fortunatamente nessuno grave, il bilancio di un rogo scoppiato la scorsa notte in un appartamento a Merano. L'incendio è scoppiato verso le 22.40 a Sinigo. Il proprietario dell'appartamento ha riportato un'intossicazione da fumo ed è stato trasportato all'ospedale di Merano, ma anche i vicini di casa - quattro adulti e tre bambini - sono stati portati in ospedale per degli accertamenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la croce bianca e i vigili del fuoco della zona.