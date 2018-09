Papa Wojtyla,spazio trentino nel museo-santuario di Cracovia

(ANSA) - TRENTO, 21 SET - Inaugurata a Cracovia, all'interno del Centrum Jana Pawla II, il più importante museo-santuario dedicato al ricordo della figura e dell'opera di papa Wojtyla, una sezione permanente dedicata al legame fra san Giovanni Paolo II e la terra trentina.

I contatti avviati dalla Provincia autonoma di Trento con i responsabili del Centro Jana Pawla II erano approdati due anni fa alla sottoscrizione di un accordo di collaborazione che ha avviato l'iter del progetto. Obiettivo dell'allestimento, che occupa uno spazio di circa 370 mq e che è stato interamente realizzato dal Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale della Provincia autonoma di Trento, è non solo di raccontare, ma di far percepire ai visitatori il legame intimo tra papa Wojtyla ed il Trentino, con il suo paesaggio e con i suoi abitanti. Giovanni Paolo II visitò il Trentino cinque volte tra l'agosto 1979 e l'aprile 1995. Il centro sarà aperto ai visitatori nelle prossime settimane. (ANSA).