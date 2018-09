Knoll,44 minoranze per doppio passaporto

(ANSA) - BOLZANO, 20 SET - "Il progetto della doppia cittadinanza per i sudtirolesi viene sostenuta da 44 minoranze europee". Lo ha detto il consigliere provinciale della Südtiroler Freiheit, Sven Knoll, presentando a Bolzano la petizione che nei prossimi giorni sarà consegnata a Roma, Vienna e Bruxelles. Secondo il partito fondato da Eva Klotz, "il doppio passaporto è un progetto europeo di pace".

Il sostegno di 44 associazioni di minoranze europea "rappresenta un'alleanza senza precedenti. Per essere ascoltati è importante parlare con una sola voce", ha detto Knoll. La petizione - è stato aggiunto - è stata firmata anche "dalle minoranze ad Aosta, in Friuli e in Sardegna, come anche dalla Lista per Fiume". Il documento sarà preso in consegna dall'eurodeputato catalano Josep Maria Terricabras, ha spiegato Knoll.