Famiglia: anche in Trentino sostegno da mamma a mamma

(ANSA) - TRENTO, 20 SET - Si estende anche in Trentino il progetto "mamme peer, sostegno da mamma a mamma", organizzato dal Consultorio di Pergine Valsugana e dall'Associazione gruppo famiglie.

Si tratta di una prima sperimentazione, volontaria e gratuita, realizzata nell'ambito di "Nascere e crescere in Trentino", la collaborazione tra il Dipartimento salute e solidarietà sociale e l'Agenzia per la famiglia approvata lo scorso 14 settembre dalla giunta provinciale per progettare e attuare una serie di iniziative per la promozione della salute e dello sviluppo dei bambini e delle loro famiglie. In sostanza, mamme che hanno vissuto le emozioni e le fatiche di crescere un bambino nei primi mesi di vita decidono di mettersi in gioco per sostenere altre mamme. La prima edizione del corso si terrà a Pergine Valsugana ed è aperta ad un massimo di 15 partecipanti.

Per partecipare al corso gratuito è necessario iscriversi online entro il 15 ottobre sul sito www.famiglievalsugana.it.