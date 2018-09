Tentato colpo in banca a Pietramurata di Dro

(ANSA) - TRENTO, 19 SET - I carabinieri indagano per risalire agli autori di un tentato colpo in banca avvenuto la scorsa notte alla Cassa Rurale Alto Garda a Pietramurata di Dro. Ignoti hanno fatto esplodere lo sportello bancomat ma non sono riusciti ad impossessarsi dei contanti e sono dovuti fuggire.

I carabinieri della Compagnia di Riva, dopo i primi rilievi tecnici, hanno avviato le indagini per fare luce sull'episodio ed arrivare all'individuazione dei responsabili.