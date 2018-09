In auto con cocaina e hashish, arrestato giovane

(ANSA) - TRENTO, 19 SET - Arrestato dai carabinieri di Cavalese un giovane di 26 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il giovane, di origine rumene da tempo residente in val di Fiemme, è stato fermato a Valda alla guida di un'auto al cui interno i militari hanno trovato un involucro contenente 25 grammi di cocaina e 100 grammi di hashish. Nella sua abitazione i carabinieri hanno quindi trovato una sorta di "laboratorio" dove poter lavorare la sostanza stupefacente. Sequestrati anche tre bilancini di precisione, 15 grammi di sostanza da taglio del tipo caffeina (difficilmente reperibile in commercio), quasi 100 grammi di marijuana e due ricetrasmittenti ritenute dagli investigatori strumenti di comunicazione utilizzati dalle "staffette" nel corso dei trasporti di droga. Il giovane è stato quindi arrestato e posto ai domiciliari su disposizione della Procura di Trento.