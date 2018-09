Danza: torna a Trento il festival 'Y Generation'

(ANSA) - TRENTO, 19 SET - Torna a Trento, dal 17 al 20 ottobre, 'Y Generation', festival di danza e teatro danza dedicato alle nuove generazioni, giunto quest'anno alla terza edizione. L'iniziativa è promossa dal Centro Santa Chiara con la direzione artistica di Giovanna Palmieri.

Quest'anno lo sguardo è rivolto a tre aree europee: il nord di Belgio e Olanda, le zone di confine tra l'Austria e i Balcani e l'area mediterranea di Spagna e Italia. Artisti e organizzatori di quelle zone sono stati invitati a mostrare il proprio lavoro e a partecipare a un confronto per offrire un assaggio di ciò che accade nel panorama della danza per il nuovo pubblico. In scena ci saranno oltre 20 performance di cui 4 prime nazionali. Fra le novità la sezione 'CollaborAction kids' con 6 progetti in forma di studio e la collaborazione con il Muse, che ospiterà la performance 'Genoma scenico' di Nicola Galli, basata su un dispositivo ludico ispirato al corredo cromosomico umano.