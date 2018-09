Unterberger, passaporto è opportunità

(ANSA) - ROMA, 18 SET - "Il doppio passaporto può essere un'occasione per rendere ancora più forte il rapporto tra Italia e Austria. Per questo fatico a comprendere la posizione del Ministro Moavero Milanesi. Così si creano solamente divisioni e nuove frizioni che non hanno senso e di cui nessuno ha bisogno".

E' la posizione della senatrice Julia Unterberger (Svp) e dei senatori dello stesso gruppo Dieter Steger e Meinhard Durnwalder che parlano anche di "un nuovo gesto verso la piena riconciliazione" e di "importante riflesso sull'Unione Europea".