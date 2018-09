Toninelli, piena sintonia con Germania

(ANSA) - BERLINO, 18 SET - "Abbiamo trovato piena sintonia sulla situazione del Brennero e sulle scelte del Tirolo". Lo scrive il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, su Facebook, in merito all'incontro avuto con l'omologo tedesco Andreas Scheuer. "Guardando al futuro abbiamo ragionato su smart cities, trasporto integrato, digitale e sostenibile. In tal senso ho annunciato - prosegue - al ministro Scheuer che a dicembre porterò al Consiglio europeo dei Trasporti di Bruxelles un'iniziativa per incentivare la mobilità elettrica".