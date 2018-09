Raccoglitore di funghi trova uno scheletro

Macabra scoperta per un raccoglitore di funghi che domenica scorsa ha trovato uno scheletro nei boschi sopra Bressanone. Sono in corso accertamenti su alcuni documenti rinvenuti, ma pare si tratti di un uomo residente in Germania. Non si tratta in ogni caso di una persona scomparsa in Alto Adige. Per questo motivo ora si attende l'esito delle analisi anatomopatologiche che saranno effettuate all'ospedale di Bolzano e si setacciano le denunce di scomparsa nelle zone limitrofe all'Alto Adige.

Come informano i carabinieri, i primi rilievi fanno ritenere che possa trattarsi di un incidente. In ogni caso la procura della Repubblica di Bolzano ha disposto l'autopsia sui resti. Le condizioni dei resti umani fanno ritenere che il corpo fosse in quel punto da alcuni mesi. Si tratta di una zona particolarmente impervia, ricca di vegetazione e fauna.