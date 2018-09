Kurz, Italia non ha motivo di agitarsi

(ANSA) - BOLZANO, 18 SET - "L'Italia non ha motivo di agitarsi". Lo ha detto il cancelliere austriaco Sebastian Kurz a giornalisti in viaggio verso Roma dove in questi minuti incontra, assieme alla ministra degli esteri, Karin Kneissl, il presidente del consiglio Giuseppe Conte. "Molti sudtirolesi desiderano il doppio passaporto che è anche previsto dal programma di governo. Abbiamo sempre messo in chiaro che agiremo d'intesa con Roma", ha aggiunto Kurz. Il leader dei Popolari austriaci ha sottolineato, riferisce l'Apa, che per il momento non esiste nessun disegno di legge.

"Appena sarà disponibile inizieremo il processo di confronto con Roma ma non è ancora il momento", ha concluso Kurz.