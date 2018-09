Kompatscher, segnali diversi da Roma su doppio passaporto.

(ANSA) - BOLZANO, 18 SET - "Dal governo italiano arrivano segnali diversi" sulla questione del doppio passaporto per i sudtirolesi. Lo ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher in riferimento all'annuncio del ministro degli esteri Enzo Moavero di non andare a Vienna.

"L'autonomia altoatesina e il suo sviluppo si basano da sempre sul dialogo e sarà così anche per quanto riguarda l'eventuale concessione della cittadinanza austriaca, che avverrà solo dopo un cammino congiunto con Roma", ha concluso Kompatscher.