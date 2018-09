Giornate europee patrimonio anche in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 18 SET - "L'Arte di condividere" è il tema conduttore dell'edizione 2018 delle Giornate europee del patrimonio che si svolgeranno sabato 22 e domenica 23 settembre.

All'iniziativa, promossa dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione europea, partecipa anche l'Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento con attività presso il Museo Retico di Sanzeno, il Museo delle Palafitte di Fiavé e lo Spazio archeologico sotterraneo del Sas a Trento.

Le Giornate europee si prefiggono di far apprezzare e conoscere a tutti i cittadini il patrimonio culturale e di incoraggiarli alla partecipazione attiva per la sua salvaguardia e trasmissione alle nuove generazioni. Anche nei siti trentini le giornate saranno occasione di incontro con gli archeologi che proporranno laboratori e visite guidate "nell'ottica dell'inclusività e della condivisione delle conoscenze e dei saperi".