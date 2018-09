Vino: Festa dell'uva a Verla di Giovo

(ANSA) - TRENTO, 17 SET - Non solo carri allegorici per la Festa dell'Uva, organizzata dal 21 al 23 settembre dalla pro loco di Giovo con il supporto della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, nell'ambito delle manifestazioni enologiche provinciali denominate #trentinowinefest, e della Federazione Trentina pro loco e loro consorzi.

L'evento amplia e rinnova il proprio programma di iniziative con l'obiettivo di fare cultura sul territorio e le sue eccellenze attraverso una proposta di appuntamenti sempre più di qualità. Nascono così lo spettacolo Divenir: percezioni itineranti e il trekking lungo la 'Via dell'Uva'. Il primo, in programma il 21 settembre, prevede un percorso di 2 km intervallato da diverse tappe impreziosite da letture volte a raccontare il territorio e da un accompagnamento musicale. Il secondo appuntamento, il 22 settembre, prevede invece una camminata con partenza dalla località Maso Franch e arrivo a Verla di Giovo, risalendo la vallata attraverso gli splendidi vigneti terrazzati. (ANSA).