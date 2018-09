Ambiente: pedalata illuminata a Trento

(ANSA) - TRENTO, 17 SET - Incentivare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile, ma anche utile a migliorare il proprio stile di vita. È lo scopo della 'Pedalata illuminata' organizzata dal Comune di Trento il 20 settembre, con partenza alle 19.30 da piazza Dante, che vuole però anche promuovere l'uso corretto della bici di notte, coi corretti dispositivi di illuminazione notturna secondo il Codice della strada, e fare conoscere luoghi della città di Trento importanti dal punto di vista culturale.

Organizzata con Fiab, Kaleidoscopio e Apt, prevede 75 partecipanti, che verranno accompagnati da volontari via via in tre punti diversi, dove ad attenderli ci sarà una guida turistica. Sono stati riservati 15 posti a universitari e le iscrizioni vengono raccolte dall'Apt in piazza Dante. Ad ogni iscritto saranno consegnati gadget offerti da polizia locale, ufficio mobilità e Fiab, quali luci bianche e rosse, giubbotti retroreflettenti, catadiottri, sacche e bracciali con inserti riflettenti, campanelli. (ANSA).