A Rovereto prima edizione 'King of Firemen' il 23 settembre

(ANSA) - TRENTO, 17 SET - Per la prima volta le manovre dei vigili del fuoco e il mondo dei pompieri volontari saranno al centro di un evento adrenalinico e coinvolgente. Si tratta della Prima edizione di 'King of Firemen', in calendario il 23 settembre a Rovereto. Un evento pensato per i giovani e per le famiglie in cui le principali manovre di esercitazione dei vigili del fuoco diventeranno spettacolo coinvolgente ed appassionante.

La gara, fra i diversi corpi dei vigili del fuoco volontari che si iscriveranno, verterà su cinque prove: prima indossare il pesante autorespiratore Apvr, poi spostare un tronco con una mazza da 5 kg e salendo le scale delle due spettacolari torri di gara di 12 metri con tra le braccia una manichetta del peso di 15 kg. Quindi si solleva un naspo di 15 kg dalla cima della torre e lo si posiziona nell'apposito contenitore. Si ridiscende dalle torri per spegnere il target infuocato con la manichetta caricata con l'acqua pressurizzata. Si trasporta poi un manichino di 75 kg per almeno 15 metri. (ANSA).