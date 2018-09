Skiroll, Gjerdalen vince finale Cdm

(ANSA) - TRENTO, 16 SET - Tord Asle Gjerdalen ha vinto la seconda edizione della Fiemme Rollerski Cup, finale di Coppa del Mondo skiroll e dei challenge Guide World Classic Tour. Il norvegese si è imposto con una grande rimonta, sul francese Bastien Poirrier e l'altro norvegese Joar Thele. Tra le donne applausi per Astrid Oyre Slind, brava a domare la polacca Justyna Kowalczyk e Kari Gjeitnes. Vincitori finali del Tour Anders Molmen Host e Astrid Oyre Slind.

Nella sfida di Coppa del Mondo ha invece trionfato Evgenj Dementiev su Robin Norum e Victor Gustafsson, con successo al femminile di Alena Prochazkova su Julia Angelsioe e Sandra Schuetzova, mentre le prove junior sono state appannaggio di Johan Ekberg e Moa Hansson. Le coppe di cristallo sono state consegnate a Ziano a Prochazkova, Norum, Hansson ed Ekberg.

Non hanno disatteso le aspettative nemmeno le competizioni popular long distance di 50 km con trionfo di Simone Varesco e Paola Beri e popular short di 20 km: applausi per Fabian Kramer e Magdalena Kobieluse.