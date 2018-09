Motociclista muore in val Venosta

(ANSA) - BOLZANO, 16 SET - Un turista tedesca di 56 anni ha perso la vita la scorsa notte in un incidente motociclistico a Silandro, in val Venosta. Il motociclista si è scontrato frontalmente con un fuoristrada. La donna 54enne, che viaggiava con lui, è rimasta ferita in modo grave.

Un altro grave incidente con una moto si è verificato di notte anche a Laives. Il motociclista è stato portato con gravi ferite all'ospedale di Bolzano.