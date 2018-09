Anziano aggredito in casa a Trento

(ANSA) - TRENTO, 16 SET - Un uomo di 83 anni è stato aggredito la scorsa notte nel suo appartamento a Trento da quattro giovani, che lo hanno imbavagliato e legato a una sedia.

A liberare l'anziano una nipote che abita nella stessa palazzina in via Torre Vanga, nel centro storico del capoluogo trentino.

Le forze dell'ordine stanno indagando per risalire ai quattro aggressori e al movente.