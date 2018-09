Vino, annata eccezionale in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 15 SET - "In Alto Adige raccogliamo in media un milione di tonnellate di mele, ovvero tra 5 e 6 miliardi di mele. Una quantità enorme, anche se quest'anno forse sarà un po' meno". Lo spiega l'agricoltore bolzanino Michael Brandlwarter. "Per l'uva l'annata è davvero fantastica", aggiunge.

"L'estate calda è stata favolosa soprattutto per l'uva nera, come Lagrein, Cabernet e Merlot, ma anche per quella bianca, che cresce un po' più in alto e dove fa meno caldo. Comunque anche per i bianchi ci sarà una grande annata", prosegue. L'Alto Adige ormai punta esclusivamente su vini di qualità e non sulla quantità. "E' l'unica strategia vincente, avendo cantine piuttosto piccole. Produciamo solo vini di altissima qualità, linee superiore e riserva". Per quanto riguarda i raccoglitori si registra un cambiamento. Ci sono ancora molti operai agricoli dell'est, ma sempre più profughi, "soprattutto dal Bangladesh che sono bravissimi", aggiunge Brandlwarter.